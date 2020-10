Coronavirus | chiuse le scuole in un comune di Salerno

GazzettaSalerno : Coronavirus, chiuse scuole ad Atena Lucana. - occhio_notizie : Di nuovo scuole chiuse in provincia di #Salerno - zazoomblog : Coronavirus in Italia ultime notizie. Istruzione 124 scuole chiuse e oltre 900 con contagi - #Coronavirus #Italia… - radioalfa : Coronavirus, scuole chiuse ad Atena Lucana. Un familiare di un positivo ha usufruito del servizio scuolabus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chiuse

Stop alle lezioni in presenza per una prima, una seconda, una quarta e una quinta. La decisione presa alla luce della positività al Covid-19 dell’alunna di una quinta. Visto l’intreccio dei docenti ...Tutti e quattro, in momenti diversi, hanno sminuito i rischi della pandemia dimostrando scetticismo verso le misure di prevenzione. I due presidenti in ...