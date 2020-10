Cesare Battisti protesta ancora: in questa prigione come a Guantanamo, non mi danno il computer… (Di venerdì 2 ottobre 2020) Cesare Battisti non gradisce il trasferimento nel carcere di Rossano dove è arrivato il 12 settembre scorso. Il trasferimento dal carcere di Oristano, dove era precedentemente rinchiuso, aveva avuto luogo per le proteste del detenuto che aveva annunciato lo sciopero della fame. Adesso ci risiamo: Battisti minaccia un altro sciopero della fame. E sostiene che le condizioni della sua detenzione sono addirittura peggiorate. Battisti: trattamento punitivo qui a Guantanamo Calabro Così ha scritto un’altra lettera in cui protesta per il trattamento in carcere. “Oltre ad essere spiccatamente punitivo sotto tutti gli aspetti, il mio trasferimento a Guantanamo Calabro equivale ad una condanna all’isolamento ininterrotto, dato anche ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020)non gradisce il trasferimento nel carcere di Rossano dove è arrivato il 12 settembre scorso. Il trasferimento dal carcere di Oristano, dove era precedentemente rinchiuso, aveva avuto luogo per le proteste del detenuto che aveva annunciato lo sciopero della fame. Adesso ci risiamo:minaccia un altro sciopero della fame. E sostiene che le condizioni della sua detenzione sono addirittura peggiorate.: trattamento punitivo qui aCalabro Così ha scritto un’altra lettera in cuiper il trattamento in carcere. “Oltre ad essere spiccatamente punitivo sotto tutti gli aspetti, il mio trasferimento aCalabro equivale ad una condanna all’isolamento ininterrotto, dato anche ...

