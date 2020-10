Appalti alla Asl di Benevento, chiesta una condanna a otto anni per Nunzia De Girolamo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il processo per gli Appalti alla Asl di Benevento. Chiesti otto anni per Nunzia De Girolamo. Lei si difende: “Non ho fatto niente”. ROMA – E’ entrato nella fase decisiva il processo per gli Appalti alla Asl di Benevento. Come riportato dal Corriere della Sera, l’accusa ha avanzato una richiesta condanna a otto anni per Nunzia De Girolamo. “Sono devastata – ha detto al quotidiano l’ex parlamentare – non ho fatto nulla di cui avere paura …. Attendo fiduciosa la sentenza“. De Girolamo: “Parliamo di fatti che risalgono al ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Il processo per gliAsl di. ChiestiperDe. Lei si difende: “Non ho fatto niente”. ROMA – E’ entrato nella fase decisiva il processo per gliAsl di. Come riportato dal Corriere della Sera, l’accusa ha avanzato una riperDe. “Sono devastata – ha detto al quotidiano l’ex parlamentare – non ho fatto nulla di cui avere paura …. Attendo fiduciosa la sentenza“. De: “Parliamo di fatti che risalgono al ...

LaStampa : Appalti e consulenze alla Asl di Benevento, il pm chiede la condanna di Nunzia Di Girolamo a 8 anni e 3 mesi - krudesky : RT @sostengo5: Il pm chiede 8 anni e 3 mesi di carcere per Nunzia De Girolamo ex ministra e deputata di Forza Italia. #AdessoDIBBA #Orgogl… - NewsMondo1 : Appalti alla Asl di Benevento, chiesta una condanna a otto anni per Nunzia De Girolamo - paoloferrarelli : RT @sostengo5: Il pm chiede 8 anni e 3 mesi di carcere per Nunzia De Girolamo ex ministra e deputata di Forza Italia. #AdessoDIBBA #Orgogl… - Pier185647033 : RT @sostengo5: Il pm chiede 8 anni e 3 mesi di carcere per Nunzia De Girolamo ex ministra e deputata di Forza Italia. #AdessoDIBBA #Orgogl… -

Ultime Notizie dalla rete : Appalti alla "Ha condizionato gli appalti" Il pm: otto anni alla De Girolamo QUOTIDIANO.NET Appalti e consulenze alla Asl di Benevento, il pm chiede la condanna di Nunzia Di Girolamo a 8 anni e 3 mesi

Sono sette le richieste avanzate tra cui quella dell’ex ministra. Le accuse sono di associazione a delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale ...

Videosorveglianza, appaltati i lavori. Interventi da completare entro l’estate

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il dirigente del Settore Lavori Pubblici arch. Annalisa Sinatra ha sottoscritto il contratto che affida alla ditta NE-T BY TELERETE NORDEST di Padova l’appalto per la realiz ...

Sono sette le richieste avanzate tra cui quella dell’ex ministra. Le accuse sono di associazione a delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il dirigente del Settore Lavori Pubblici arch. Annalisa Sinatra ha sottoscritto il contratto che affida alla ditta NE-T BY TELERETE NORDEST di Padova l’appalto per la realiz ...