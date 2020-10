Zingaretti: Pd ha figure autorevoli, se non si fanno avanti primarie (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma -Su Roma “nelle prossime ore sollecitero’ la classe dirigente a farsi avanti. Abbiamo autorevolissime figure. Confido che tanti di questi siano interessati, poi c’e’ la responsabilita’ individuale”. Cosi’ Nicola Zingaretti intervenendo al Festival delle citta’ che si chiude oggi a Roma. “Se non ci dovessero essere le condizioni, tra dicembre e gennaio ci saranno le primarie e decideranno i cittadini romani, ma non si dica che e’ colpa del Pd che non ha candidati”, aggiunge. “Al momento- conclude Zingaretti- non mi sovvengono nomi presentati da M5s o dalla destra per le elezioni del 2021, tolto l’autocandidata uscente a Roma”. Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma -Su Roma “nelle prossime ore sollecitero’ la classe dirigente a farsi. Abbiamossime. Confido che tanti di questi siano interessati, poi c’e’ la responsabilita’ individuale”. Cosi’ Nicolaintervenendo al Festival delle citta’ che si chiude oggi a Roma. “Se non ci dovessero essere le condizioni, tra dicembre e gennaio ci saranno lee decideranno i cittadini romani, ma non si dica che e’ colpa del Pd che non ha candidati”, aggiunge. “Al momento- conclude- non mi sovvengono nomi presentati da M5s o dalla destra per le elezioni del 2021, tolto l’autocandidata uscente a Roma”.

MarcelloSanna7 : @Daria38250972 Il cellulare E' della bimba. Regalato dal padre. E si: hanno fatto danno alla figlia per colpire il… - massimo_scazzo : @matteosalvinimi prima di parlare (a vanvera ) magari informati , eviti così di fare le figure di Zingaretti ???? gio… - LorenzoPutigna3 : @SumChemicalDays @EuropeElects Anche a me. Renzi aveva una leadership forte (che non condivido, ma che aveva i suoi… - gallintermedia : RT @Fortuna59982157: @paola124291 Certo Zingaretti ha vinto un fornito album di figure di merda. Poi è sempre allegro xk i 15 mlrd sono sta… - Fortuna59982157 : @paola124291 Certo Zingaretti ha vinto un fornito album di figure di merda. Poi è sempre allegro xk i 15 mlrd sono… -