Verona, a 80 all'ora con il monopattino in piena notte: il (Di giovedì 1 ottobre 2020) E' diventato virale il video che immortala un ignoto conducente a bordo di un monopattino elettrico che sfreccia a oltre 80 chilometri all'ora tra le auto, il limite consentito per i monopattini è di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 1 ottobre 2020) E' diventato virale il video che immortala un ignoto conducente a bordo di unelettrico che sfreccia a oltre 80 chilometri all'ora tra le auto, il limite consentito per i monopattini è di ...

Glongari : #Fiorentina in chiusura l’operazione #MartinezQuarta con il #RiverPlate. Il difensore centrale Costerà 12 milioni d… - NekOfficial : È passato un anno che sembra un secolo, per come tutto è cambiato. Eppure a quest’ora, un anno fa, iniziava a piove… - rockmoda : Tra un anno esatto saremo all’Arena di Verona per la ripartenza del Testa o Croce Tour! Tornerà la musica, le emozi… - Marco_chp1 : RT @claudio_2022: Sul monopattino truccato a 80 km all'ora in piena notte: Il video della follia a Verona. - Stefaniacasp : RT @claudio_2022: Sul monopattino truccato a 80 km all'ora in piena notte: Il video della follia a Verona. -

Ultime Notizie dalla rete : Verona all Incontro all'ex Manifattura Tabacchi per presentare il Dossier Verona 2022 Verona In OraSì Ravenna: ottima prestazione e vittoria 77-79 nell’amichevole a Verona

L’OraSì si impone all’Agsm Forum su Verona (77-79) facendo vedere un’importante reazione nella seconda parte di gara, con soli 20 punti concessi negli ultimi due quarti e una bella rimonta culminata ...

Vieira Sampdoria, ci prova l’Hellas Verona: si può chiudere

Vieira Sampdoria, il centrocampista non è tra le prime scelte di Ranieri e può partire. Hellas Verona in pressing, si può chiudere ...

In arrivo “Turandot Dancing Queen”

“Turandot Dancing Queen” è un’opera pop scritta dai compositori Alessandro Augusto Fusaro e Marcello Rossi Corradini. La celebre favola di Carlo Gozzi torna con una nuova produzione che spazia nei gen ...

L’OraSì si impone all’Agsm Forum su Verona (77-79) facendo vedere un’importante reazione nella seconda parte di gara, con soli 20 punti concessi negli ultimi due quarti e una bella rimonta culminata ...Vieira Sampdoria, il centrocampista non è tra le prime scelte di Ranieri e può partire. Hellas Verona in pressing, si può chiudere ...“Turandot Dancing Queen” è un’opera pop scritta dai compositori Alessandro Augusto Fusaro e Marcello Rossi Corradini. La celebre favola di Carlo Gozzi torna con una nuova produzione che spazia nei gen ...