Ultime Notizie Roma del 01-10-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di una visita in una scuola nel casertano il ministro della Salute speranza intanto evidenziato tutta la comunità internazionale e lavoro sul vaccino e l’auspicio è che potremmo avere buonein un tempo abbastanza breve speranza anche fatto sapere che si lavora per una soluzione rapida sulla pressione reperimento del vaccino antinfluenzale pene farmacia intanto dopo la notizia di 2 senatori del MoVimento 5 Stelle positive al covid presidente del Senato casellati Puntualizza il Senato non chiude oggi le commissioni hanno ripreso i propri lavori domani la commissione ...