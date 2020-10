Traffico Roma del 01-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare coda tratti in carreggiata esterna zona sud a partire dal bivio per laFiumicino fino allo svincoloni sulla tangenziale permangono incolonnamenti Tra l’uscita per la stazione Tiburtina il bivio per laL’Aquila in direzione San Giovanni altri code dal bivio per la Prenestina fino a Viale Castro se alla Garbatella incidente in via Giovanni genocchi all’altezza di piazza Oderico da Pordenone possibili rallentamenti per gli autobus in transito per un albero pericolante ...