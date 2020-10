The Sandman: Liam Hemsworth e Dacre Montgomery si contendono il ruolo del villain Corinzio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Liam Hemsworth e Dacre Montgomery sarebbero in lizza per interpretare il sadico e bellissimo villain Corinzio nell'adattamento di The Sandman targato Netflix. Proseguono le anticipazioni sul casting della serie Netflix The Sandman. Dopo Tom Sturridge, prima scelta nel ruolo di Sogno, la produzione avrebbe messo l'occhio su Liam Hemsworth e Dacre Montgomery, possibili interpreti del villain Corinzio. Slashfilm.com avrebbe appreso da fonti vicine alla produzione di The Sandman che la star di The Hunger Games Liam Hemsworth e l'interprete di Stranger Things Dacre ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 1 ottobre 2020)sarebbero in lizza per interpretare il sadico e bellissimonell'adattamento di Thetargato Netflix. Proseguono le anticipazioni sul casting della serie Netflix The. Dopo Tom Sturridge, prima scelta neldi Sogno, la produzione avrebbe messo l'occhio su, possibili interpreti del. Slashfilm.com avrebbe appreso da fonti vicine alla produzione di Theche la star di The Hunger Gamese l'interprete di Stranger Things...

FumodiChina : RT @comicus_it: Netflix sembra aver trovato in Tom Sturridge il protagonista di The Sandman, la serie tratta dal fumetto di Neil Gaiman: ht… - Sandman_HQ : @redgottie @TitaniumMike11 @POTUS Are you the Anti Anti Anti? - PlasticTheory_ : RT @comicus_it: Netflix sembra aver trovato in Tom Sturridge il protagonista di The Sandman, la serie tratta dal fumetto di Neil Gaiman: ht… - comicus_it : Netflix sembra aver trovato in Tom Sturridge il protagonista di The Sandman, la serie tratta dal fumetto di Neil Ga… - clikservernet : The Sandman: Netflix vorrebbe Tom Sturridge nel ruolo di Sogno -