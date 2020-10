Serie A, sarà Guida l’arbitro di Lazio-Inter (Di giovedì 1 ottobre 2020) Designato l’arbitro di Lazio-Inter In vista della terza giornata della Serie A 2020/2021 in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Lazio-Inter, in programma per domenica 4 ottobre con calcio d’inizio alle ore 15:00, sarà diretta dall’arbitro Marco Guida, 39enne di Pompei. Il fischietto campano sarà assistito da Carbone e Longo. Il quarto uomo sarà Massa; al VAR ci sarà Irrati e all’AVAR Vivenzi. L'articolo Serie A, sarà Guida l’arbitro di Lazio-Inter proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Designato l’arbitro diIn vista della terza giornata dellaA 2020/2021 in programma tra venerdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per domenica 4 ottobre con calcio d’inizio alle ore 15:00, sarà diretta dall’arbitro Marco, 39enne di Pompei. Il fischietto campano sarà assistito da Carbone e Longo. Il quarto uomo sarà Massa; al VAR ci sarà Irrati e all’AVAR Vivenzi. L'articoloA, saràl’arbitro diproviene damagazine.

