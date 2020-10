Puglia: “flop vendemmia verde” Coldiretti (Di giovedì 1 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Flop della vendemmia verde, mentre la distillazione di crisi in Puglia ha assorbito solo il 16% delle risorse nazionali messe a disposizione per il settore del vino in crisi a causa della lunga chiusura di ristoranti e della paralisi dell’export per il lockdown causato dal Covid. E’ il bilancio di Coldiretti Puglia sulla ‘risposta’ delle cantine pugliesi alle misure predisposte per sostenere il settore vitivinicolo dopo l’emergenza Coronavirus. “Se i viticoltori francesi hanno potuto destinare alla distillazione sia i vini comuni che quelli con le denominazioni di origine come lo champagne, in Italia il provvedimento ha riguardato solo i vini comuni ed è stato accompagnato da ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 1 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da: Flop dellaverde, mentre la distillazione di crisi inha assorbito solo il 16% delle risorse nazionali messe a disposizione per il settore del vino in crisi a causa della lunga chiusura di ristoranti e della paralisi dell’export per il lockdown causato dal Covid. E’ il bilancio disulla ‘risposta’ delle cantine pugliesi alle misure predisposte per sostenere il settore vitivinicolo dopo l’emergenza Coronavirus. “Se i viticoltori francesi hanno potuto destinare alla distillazione sia i vini comuni che quelli con le denominazioni di origine come lo champagne, in Italia il provvedimento ha riguardato solo i vini comuni ed è stato accompagnato da ...

