Proroga NASpI: online le istruzioni Inps per i due mesi in più (Di giovedì 1 ottobre 2020) Con le novità del DL Agosto, coloro che percepiscono le indennità NASpI e DIS-COLL in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020, hanno diritto a due mensilità aggiuntive. Per ottenere il pagamento delle somme, non è necessario presentare alcuna domanda. Lo specifica l'Inps fornendo le istruzioni sulle condizioni da rispettare e sulle regole da seguire per beneficiarne nella circolare numero 111 del 29 settembre 2020. Proroga NASpI e DIS-COLL del DL Agosto: le novità Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell'arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono Prorogate per ulteriori due mesi

