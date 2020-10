Pd-M5s, Zingaretti: “Nessun asse privilegiato con Di Maio, finalmente c’è una coalizione che comincia a dialogare da alleati” (Di giovedì 1 ottobre 2020) “No, non c’è nessun asse privilegiato con nessuno (Luigi Di Maio, ndr) finalmente c’è una coalizione di governo che come ho sempre auspicato, già un anno fa, ha capito che bisogna dialogare da alleati”, così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, a margine del comizio elettorale del candidato sindaco di Saronno, Augusto Airoldi. “C’è un ponte infatti con Matteo Renzi, con Roberto Speranza anche grazie a quanto avvenuto alle ultime elezioni. Abbiamo capito che abbiamo un dovere quello di indicare agli italiani una via d’uscita da una situazione complicata – ha aggiunto – Una coalizione che dà speranza e certezza”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) “No, non c’è nessuncon nessuno (Luigi Di, ndr)c’è unadi governo che come ho sempre auspicato, già un anno fa, ha capito che bisognada alleati”, così il segretario del Partito democratico, Nicola, a margine del comizio elettorale del candidato sindaco di Saronno, Augusto Airoldi. “C’è un ponte infatti con Matteo Renzi, con Roberto Speranza anche grazie a quanto avvenuto alle ultime elezioni. Abbiamo capito che abbiamo un dovere quello di indicare agli italiani una via d’uscita da una situazione complicata – ha aggiunto – Unache dà speranza e certezza”. L'articolo ...

