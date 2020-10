Omicidio di Lecce, De Marco interrogato per due ore: resta in carcere. "Ha risposto su tutto" (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il gip Michele Toriello ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per il 21enne, che ha confessato lunedì sera il duplice Omicidio di Eleonora Manta e Daniele De Santis Leggi su repubblica (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il gip Michele Toriello ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare inper il 21enne, che ha confessato lunedì sera il duplicedi Eleonora Manta e Daniele De Santis

repubblica : Oggi su Rep: ?? Omicidio di Lecce, quell’invidia della felicità [di STEFANO MASSINI] - giusmo1 : +++ Omicidio Lecce: preso assassino di Daniele De Santis ed Eleonora Manta +++ - stalkingitaly : Un’ora e mezzo per il massacro. Spunta nuovo biglietto col cronoprogramma - cronaca_news : Omicidio di Lecce, De Marco interrogato per due ore: resta in carcere. 'Ha risposto su tutto'… - pomeriggio5 : A #Pomeriggio5, Giada Pezzaioli, la compagna di Giovanni Conversano, racconta il suo incontro con il killer -