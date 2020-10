Novara, prof non indossa la mascherina in classe. La preside chiama i carabinieri (Di giovedì 1 ottobre 2020) Qui, racconta Novara Today, mercoledì 30 settembre un insegnante si è rifiutato di indossare la mascherina in classe, durante la lezione. La discussione tra prof e preside Secondo quanto riferito ... Leggi su blitzquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Qui, raccontaToday, mercoledì 30 settembre un insegnante si è rifiutato dire lain, durante la lezione. La discussione traSecondo quanto riferito ...

repubblica : Novara, la prof è senza mascherina: la preside chiama i carabinieri - Dontlookback81 : RT @ultimenotizie: La prof è in classe senza #mascherina, la preside chiama i CC. Accade a #Novara al liceo scientifico Antonelli, in via T… - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: La prof è in classe senza #mascherina, la preside chiama i CC. Accade a #Novara al liceo scientifico Antonelli, in via T… - italmud : RT @ultimenotizie: La prof è in classe senza #mascherina, la preside chiama i CC. Accade a #Novara al liceo scientifico Antonelli, in via T… - sergioalesi : RT @ultimenotizie: La prof è in classe senza #mascherina, la preside chiama i CC. Accade a #Novara al liceo scientifico Antonelli, in via T… -

Ultime Notizie dalla rete : Novara prof Novara, la prof è senza mascherina: la preside chiama i carabinieri La Repubblica Novara, professoressa in classe senza mascherina: “Non la metto”. Preside chiama i carabinieri

A Novara una professoressa si è presentata in classe senza mascherina, rifiutandosi di indossarla e dicendo che non era necessaria, così la preside ha fatto intervenire le forze dell’ordine. La docent ...

La prof è in classe senza mascherina: «Non la metto». La preside chiama i carabinieri

La prof è in classe senza mascherina, la preside chiama i carabinieri. Accade a Novara al liceo scientifico Antonelli, in via Toscana, dove un’insegnante si è rifiutata di ...

A Novara una professoressa si è presentata in classe senza mascherina, rifiutandosi di indossarla e dicendo che non era necessaria, così la preside ha fatto intervenire le forze dell’ordine. La docent ...La prof è in classe senza mascherina, la preside chiama i carabinieri. Accade a Novara al liceo scientifico Antonelli, in via Toscana, dove un’insegnante si è rifiutata di ...