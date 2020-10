Morta 12enne | pidocchi le causano l’infarto Parassiti ovunque | arrestati i genitori

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Una bambina di 12 anni èdi una morte dolorosa e soprattutto evitabile, “dopo che i suoinegligenti si sono lasciati succhiare il sangue daiper tre ben tre anni”, così ha dichiarato il tribunale. Kaitlyn Yozviak èdi infarto e anemia il mese scorso. Gli investigatori ritengono che i livelli di ferro nel sangue fossero più bassi per colpa dall’infestazione dache gravava sulla giovane, e che questo status possa aver potenzialmente causato entrambe le condizioni. Kaitlyn, di Ivey in Georgia, èdopo essere cresciuta in una casa sporca piena di gatti, feci, insetti e. Un assistente sociale ha detto che la negligenza che la piccola ha subito fosse stata la peggiore che ...