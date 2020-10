Mirone | Con due positivi Juve-Napoli è a rischio

(Di giovedì 1 ottobre 2020)- " La negatività di ieri; una buona notizia ma ora entriamo nel vivo, dobbiamo conoscere i risultati attesi per domani e quelli di sabato per dare il via libera antus-". Così ...

Ultime Notizie dalla rete : Mirone Con

Stampa“La negatività di ieri è una buona notizia ma ora entriamo nel vivo, dobbiamo conoscere i risultati attesi per domani e quelli di sabato per dare il via libera a Juventus-Napoli”. Così Vincenzo ..."La negatività di ieri è una buona notizia ma ora entriamo nel vivo, dobbiamo conoscere i risultati attesi per domani e quelli di sabato per dare il via libera a Juventus-Napoli". (ANSA) ...