Maria Monsè Ema Stokholma lite a ‘La vita in diretta’ | «Chiamerei gli assistenti sociali»

Scontro a 'La vita in diretta' tra Maria Monsè ed Ema Stokholma. La showgirl è stata invitata al programma di Raiuno di Alberto Matano per parlare del ritocco al naso della figlia di soli 14 anni. «Non è troppo presto per andare dal chirurgo?», ha domandato il padrone di casa alla 46enne, che ha spiegato di aver soltanto assecondato il desiderio della sua bambina. «Non si accettava, sui social la prendevano in giro», ha detto Maria Monsè, che ha aggiunto: «Non è stato un capriccio. Perché mai una mamma non dovrebbe far felice la sua piccola?».

annatomasi1 : RT @AlicePenzavalli: #LaVitaInDiretta dà spazio a Maria Monsè e al naso rifatto della figlia 14enne. Non sarebbe più opportuno ignorare la… - cristia_urbano : RT @AlicePenzavalli: #LaVitaInDiretta dà spazio a Maria Monsè e al naso rifatto della figlia 14enne. Non sarebbe più opportuno ignorare la… - lestirpatore : Colognini a collo alto su tutte le furie perché una loro artista, tale Maria Monsè, un pezzo da 90 paragonabile all… - RaffaeleSanto : RT @AlicePenzavalli: #LaVitaInDiretta dà spazio a Maria Monsè e al naso rifatto della figlia 14enne. Non sarebbe più opportuno ignorare la… - Caustica_mente : RT @davided81: A #lavitaindiretta ospite in collegamento Maria Monsè ma non ha ancora raccontato di quando ha incontrato @Caustica_mente su… -

