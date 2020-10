Lazio | incubo Atalanta

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Serata da. L'passeggia su unagià in emergenza dopo solo due partite e riporta sulla terra i biancocelesti dopo il blitz di Cagliari. Finisce 1-4, gara senza storia in cui tutti gli episodi girano contro e il solito Maresca penalizza i biancocelesti con precisione chirurgica. Per carità, l'arbitro non ha inciso sulla netta vittoria degli ospiti però sbaglia tutto. Gasperini ha battuto Inzaghi, la Dea ha vinto tutti i duelli in mezzo al campo, laha pagato caro gli errori di una difesa di burro: nulla da dire. Vendicata la Coppa Italia e ambizioni scudetto per i nerazzurri. Immobile e soci dovranno riprendersi in fretta anche con l'aiuto dei nuovi perchè in questo momento l'è di un'altra categoria. Inzaghi voleva scegliere la ...