Inter, Zanetti: “Girone difficile? Non c’è solo il Real Madrid…” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo il sorteggio di Ginevra che ha deciso i gironi della UEFA Champions League 2020-2021, con l'Inter di Antonio Conte inserita nel gruppo B, insieme a Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach, il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti in collegamento ha commentato il percorso della squadra: “È un girone molto equilibrato ma ce la giocheremo. Bisogna affrontare ogni partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno ma sempre con l’ambizione di fare qualcosa di importante. Il primo obiettivo è cercare di superare i gironi, speriamo di riuscirci e poi vedremo cosa succederà”.Sulle avversarie: “Non c’è solo il Real Madrid, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk sono squadre attrezzate per poter ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo il sorteggio di Ginevra che ha deciso i gironi della UEFA Champions League 2020-2021, con l'di Antonio Conte inserita nel gruppo B, insieme aMadrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach, il vice presidente nerazzurro Javierin collegamento ha commentato il percorso della squadra: “È un girone molto equilibrato ma ce la giocheremo. Bisogna affrontare ogni partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno ma sempre con l’ambizione di fare qualcosa di importante. Il primo obiettivo è cercare di superare i gironi, speriamo di riuscirci e poi vedremo cosa succederà”.Sulle avversarie: “Non c’èilMadrid, Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk sono squadre attrezzate per poter ...

