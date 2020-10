Chrissy Teigen e John Legend | perché non si può criticare chi mostra il dolore di un aborto

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Hanno una carica emotiva senza precedenti le foto condivise via social da Chrissy Teigen. La modella americana 34enne, moglie di John Legend, ha voluto rendete pubblico il dolore di aver perso un figlio, mandando in Rete con una serie di toccanti scatti in bianco e nero il dramma vissuto al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, dov’era ricoverata da alcuni giorni a causa di un’emorragia.