Casta Diva | i risultati del primo semestre

(Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) –chiude i primi sei mesi dell’anno con un valore della Produzione pari a Euro 6,6 milioni (realizzata per il 6% all’estero), in decremento rispetto a Euro 21,7 milioni al 30 giugno 2019 e “sconta gli effetti dovuti alla situazione contingente che si è verificata a seguito dell’emergenza sanitaria”. La riduzione a livello di marginalità operativa (EBITDA Adjustedpari a Euro -1,2 milioni, rispetto ad Euro 0,6 milioni del2018) è contenuta nella misura del -18,5% in rapporto al Valore della Produzione. L’Ebitda adjusted è calcolato al lordo di costi non ricorrenti per Euro 62.000 che fanno riferimento principalmente ad oneri non direttamente inerenti la gestione caratteristica. L’Ebitda al 30/06/2020 è ...

Il Messaggero

(Teleborsa) - Casta Diva chiude i primi sei mesi dell'anno con un valore della Produzione pari a Euro 6,6 milioni (realizzata per il 6% all'estero), in decremento rispetto a Euro 21,7 milioni al ...Essendo questi ricavi relativi al cd. settore corporate (convention, eventi web, road show, stand fieristici, team building, lanci di prodotto, conferenze stampa) organizzati da Casta Diva Events ...