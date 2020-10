Calcolati anche i tempi del massacro: un'ora e mezza per uccidere la coppia (Di giovedì 1 ottobre 2020) Patricia Tagliaferri Sequestrato un altro biglietto in casa del killer dei due fidanzati con il cronoprogramma del piano. De Marco in isolamento Tutto calcolato, anche la durata del massacro. Antonio De Marco aveva preparato il duplice delitto di Daniele De Santis ed Eleonora Manta al millimetro. Se tutto fosse andato come previsto, se i due giovani non si fossero difesi con tutte le loro forze mandando a monte il piano dello studente ventunenne di scienze infermieristiche trasformatosi in killer perché non sopportava la felicità di quella coppia con cui aveva abitato in una stanza in affitto, in un'ora e mezzo sarebbe dovuto finire tutto. anche le torture che De Marco avrebbe voluto infliggere ai due fidanzati di Lecce dopo averli finiti con oltre 60 coltellate. I carabinieri hanno trovato in ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Patricia Tagliaferri Sequestrato un altro biglietto in casa del killer dei due fidanzati con il cronoprogramma del piano. De Marco in isolamento Tutto calcolato,la durata del. Antonio De Marco aveva preparato il duplice delitto di Daniele De Santis ed Eleonora Manta al millimetro. Se tutto fosse andato come previsto, se i due giovani non si fossero difesi con tutte le loro forze mandando a monte il piano dello studente ventunenne di scienze infermieristiche trasformatosi in killer perché non sopportava la felicità di quellacon cui aveva abitato in una stanza in affitto, in un'ora e mezzo sarebbe dovuto finire tutto.le torture che De Marco avrebbe voluto infliggere ai due fidanzati di Lecce dopo averli finiti con oltre 60 coltellate. I carabinieri hanno trovato in ...

Tutto calcolato, anche la durata del massacro. Antonio De Marco aveva preparato il duplice delitto di Daniele De Santis ed Eleonora Manta al millimetro. Se tutto fosse andato come previsto, se i due ...

