Boccia a Raggi | Centralità Roma? Ce l’ha da oltre duemila anni

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 ottobre 2020)e’ un interlocutore diretto con la conferenza Stato- Regioni ed enti locali, “per definizione. Tutte le citta’ sono importanti e sono rappresentate da Anci. Ma quandopone un tema il Governo risponde, e’ sempre stato cosi’.” “Il tema della legislazione differente e’ un tema che il parlamento deve affrontare, e non penso ci siano grandi contrarieta’ ma deve essere inserito in un quadro piu’ generale anche di riforma della Costituzione”. Lo ha detto il ministro per gli affari regionali, Francescoa margine del ‘Festival dello sviluppo sostenibile’, promosso dall’Asvis a, rispondendo alla sindaca della capitale, che durante lo stesso evento ha chiesto cheabbia ...