"Vuole tornare qui, come prima..." L'sms che ha innescato l'orrore (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ignazio Riccio L’arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora avrebbero avuto dei problemi con il loro inquilino e ciò sarebbe confermato dalla testimonianza di un’amica della ragazza Il mistero è racchiuso tutto in un mese: dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 deve essere accaduto qualcosa nell’appartamento in cui alloggiava Antonio De Marco, l’assassino della coppia di fidanzati di Lecce, un episodio che ha permesso agli inquirenti di scoprire alcuni messaggi sui telefonini, in cui le vittime dileggiavano il loro futuro killer. “Vuole tornare da noi, sarà tutto come prima”, c’è scritto negli sms, e giù risate. Chi indaga collega questo atteggiamento con la permanenza di De Marco nella casa della coppia, ipotizzando uno screzio. ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ignazio Riccio L’arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora avrebbero avuto dei problemi con il loro inquilino e ciò sarebbe confermato dalla testimonianza di un’amica della ragazza Il mistero è racchiuso tutto in un mese: dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 deve essere accaduto qualcosa nell’appartamento in cui alloggiava Antonio De Marco, l’assassino della coppia di fidanzati di Lecce, un episodio che ha permesso agli inquirenti di scoprire alcuni messaggi sui telefonini, in cui le vittime dileggiavano il loro futuro killer. “da noi, sarà tutto”, c’è scritto negli sms, e giù risate. Chi indaga collega questo atteggiamento con la permanenza di De Marco nella casa della coppia, ipotizzando uno screzio. ...

