Telegram si aggiorna alla versione 7.1 con cinque novità utili

Leggi su tuttoandroid

(Di mercoledì 30 settembre 2020)è sempre una sicurezza in fatto dimenti e quello di oggi, arrivato per introdurre la7.1, rispetta le aspettative portando con sé una lunga lista di novità e miglioramenti, i quali non fanno mai male. L'articolosi7.1 connovitàproviene da TuttoAndroid.