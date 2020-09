Serie A | Zampa | ' campionato va sospeso | protocolli chiari' Poi rettifica

Agenzia_Ansa : Zampa: 'I protocolli sono chiari, il campionato di #serieA va sospeso' #Calcio #Covid #ANSA - fattoquotidiano : Serie A, la sottosegretaria Zampa: “Va sospeso il campionato, i protocolli sui contagi parlano chiaro”. Riunione st… - repubblica : Radio Capital Campionato serie A, sottosegretaria sport Zampa: “Va sospeso per i contagi' - clubdoria46 : #Coronavirus, #Zampa: 'Protocollo chiaro: la #SerieA va sospesa' - FcInterNewsit : Zampa precisa ancora: 'Non deve fermarsi la Serie A, ma i giocatori positivi' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Zampa

Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, a Kiss Kiss Napoli, ha aggiunto: "La scelta di non sottoporsi alla "bolla" è stata presa dalla Lega Calcio, è ovvio che ci si esponga ad un rischio se non si ..."Non ci sono le condizioni per fermare il campionato". Lo ribadisce il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intercettato da LaPresse all'ingresso di Paolo Chigi. Allo stesso tempo il ministro giu ...