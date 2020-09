Salone Nautico di Genova, al via la 60esima edizione: il programma dettagliato (Di mercoledì 30 settembre 2020) Giovedì 1° ottobre Ore 10.45: Alzabandiera Ore 11.00 - 12.30 Terrazza Pad. Blu: Cerimonia e convegno inaugurali: 60 anni di Nautico, un ponte sul futuro Intervengono l'On. Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Giovanni Toti - Presidente della Regione Liguria, Carlo Ferro - Presidente di ICE, Saverio Cecchi - Presidente di Confindustria Nautica. Moderatore: Andrea Pancani. Ore 12.30 – 13.00: Terrazza Pad. Blu: Mixed zone Ore 13.00 – 14.30 – Breitling Theatre “One Year to Go. L'Italia verso Expo Dubai" – organizzato da Gruppo Boero e Padiglione Italia Expo Dubai 2020 –partecipano Andreina Boero, Presidente del Gruppo Boero e Marcello Fondi, Commissario Generale Aggiunto per Expo 2020 Dubai e Giovanni Soldini – skipper e navigatore oceanico. Moderatore: Antonio Macaluso – ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Giovedì 1° ottobre Ore 10.45: Alzabandiera Ore 11.00 - 12.30 Terrazza Pad. Blu: Cerimonia e convegno inaugurali: 60 anni di, un ponte sul futuro Intervengono l'On. Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Giovanni Toti - Presidente della Regione Liguria, Carlo Ferro - Presidente di ICE, Saverio Cecchi - Presidente di Confindustria Nautica. Moderatore: Andrea Pancani. Ore 12.30 – 13.00: Terrazza Pad. Blu: Mixed zone Ore 13.00 – 14.30 – Breitling Theatre “One Year to Go. L'Italia verso Expo Dubai" – organizzato da Gruppo Boero e Padiglione Italia Expo Dubai 2020 –partecipano Andreina Boero, Presidente del Gruppo Boero e Marcello Fondi, Commissario Generale Aggiunto per Expo 2020 Dubai e Giovanni Soldini – skipper e navigatore oceanico. Moderatore: Antonio Macaluso – ...

serenel14278447 : Al via la 60 edizione del Salone Nautico di Genova - serenel14278447 : Azzolina: 'tutti i prof in cattedraentro i prossimi giorni'Il Salone Nautico cerca il business in sicurezza - AmiuGenova : Il Gruppo Amiu è orgoglioso partner tecnico del 60° @SaloneNautico. Per garantire qualità ambientale abbiamo creato… - lucainge_tweet : Acqua S.Bernardo è l’acqua ufficiale del 60° Salone Nautico - apetrazzuolo : EVENTO - Presentata la prima edizione del Salone Nautico di Bologna -