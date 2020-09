Sackboy: A Big Adventure in azione in un nuovo video gameplay. Svelati i dettagli delle Special e Digital Deluxe Edition (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sackboy farà il suo atteso ritorno nel mondo PlayStation per festeggiare il lancio di PS5 a novembre. Il team di sviluppo ha lavorato a Sackboy: A Big Adventure per molto tempo e a poche settimane dal lancio lo studio è impegnato a perfezionare, bilanciare e dare gli ultimi ritocchi a ogni aspetto del gioco.Attraverso le pagine di PS Blog, Ned Waterhouse, Design Director di Sumo Digital, ha parlato del titolo e dell'obiettivo dello studio: "volevamo creare un'incredibile avventura cooperativa in 3D. Il nuovo video gameplay vi permetterà di scoprire qualche dettaglio in più sullo sviluppo del gioco, dai miglioramenti ai controlli di Sackboy alla cura nella creazione degli scenari della sua ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020)farà il suo atteso ritorno nel mondo PlayStation per festeggiare il lancio di PS5 a novembre. Il team di sviluppo ha lavorato a: A Bigper molto tempo e a poche settimane dal lancio lo studio è impegnato a perfezionare, bilanciare e dare gli ultimi ritocchi a ogni aspetto del gioco.Attraverso le pagine di PS Blog, Ned Waterhouse, Design Director di Sumo, ha parlato del titolo e dell'obiettivo dello studio: "volevamo creare un'incredibile avventura cooperativa in 3D. Ilvi permetterà di scoprire qualcheo in più sullo sviluppo del gioco, dai miglioramenti ai controlli dialla cura nella credegli scenari della sua ...

