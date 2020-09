Quella follia per spegnere un sorriso (Di mercoledì 30 settembre 2020) Stefano Zurlo Ci vorrebbe un Dostoevskij immerso nelle cupe e insondabili atmosfere pietroburghesi per raccontare quel che è accaduto nella barocca Lecce Ci vorrebbe un Dostoevskij immerso nelle cupe e insondabili atmosfere pietroburghesi per raccontare quel che è accaduto nella barocca Lecce. Un movente troppo piccolo per un doppio omicidio troppo crudo, anche per chi mastica la nera. Un perché quasi invisibile, anche a volersi sporgere sul ciglio della pista passionale. Qui c'è un mozzicone ardente su un abisso senza fondo: «Erano troppo felici, mi è montata la rabbia». La disperazione. L'infelicità ancora più infelice a paragone di Quella altrui, verificata sul campo infallibile della convivenza. Può darsi che prima o poi emerga un movente, come dire, più concreto, più ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Stefano Zurlo Ci vorrebbe un Dostoevskij immerso nelle cupe e insondabili atmosfere pietroburghesi per raccontare quel che è accaduto nella barocca Lecce Ci vorrebbe un Dostoevskij immerso nelle cupe e insondabili atmosfere pietroburghesi per raccontare quel che è accaduto nella barocca Lecce. Un movente troppo piccolo per un doppio omicidio troppo crudo, anche per chi mastica la nera. Un perché quasi invisibile, anche a volersi sporgere sul ciglio della pista passionale. Qui c'è un mozzicone ardente su un abisso senza fondo: «Erano troppo felici, mi è montata la rabbia». La disperazione. L'infelicità ancora più infelice a paragone dialtrui, verificata sul campo infallibile della convivenza. Può darsi che prima o poi emerga un movente, come dire, più concreto, più ...

DreamMarika : @Adry03121 Come se io che amo alla follia Riccardo e Nicoletta non avessi all’epoca condannato Riccardo per i suoi… - capand69 : RT @LaviniaBLR: Pantone lancia nella sua lista di colori anche quello del ciclo rimarcando il concetto che sono le “persone” e non le donne… - mumaclo : @Aldito11 Io saprei solo descrivere la grande paura che mi fanno. Paura per la loro sicurezza e per quella follia che hanno sotto i piedi. - franco_fabry : RT @wushurabbit: L'opposizione è quella cosa che alla follia dell'obbligo vaccinale di Zingaretti risponde con 'Bugiardo, non ci sono i v… - fabryegio : RT @wushurabbit: L'opposizione è quella cosa che alla follia dell'obbligo vaccinale di Zingaretti risponde con 'Bugiardo, non ci sono i v… -