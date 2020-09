Monopattini | mini cervelli

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il monopattino è la sintesi perfetta di un certo modo di governare il Paese. Si fa una legge sull'onda di un'esigenza, ma nessuno si occupa dell'applicazione pratica. Risultato: il caos. Vi prego, fermate i: saranno anche utili per migliorare la qualità dell'aria, perché riducono la circolazione di auto e motorette inquinanti, ma nuocciono gravemente alla salute dei pedoni e degli stessi conducenti. Nella sola Milano, a settembre, in appena una ventina di giorni, si sono registrati 51 incidenti e, contando quelli dei mesi di luglio e agosto, quando la città in genere si svuota, si arriva a 130 in una novantina di giorni. In pratica, viaggiamo su una media quotidiana di un paio di sinistri, alcuni dei quali si concludono con una persona in rianimazione. Già, perché nel migliore dei casi chi sfreccia a 30 all'ora su ...