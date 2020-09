Lazio, Tare: «Il mercato è chiuso con Pereira» (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tare ha fatto il punto sul mercato della Lazio prima del match contro l’Atalanta: le parole del direttore sportivo biancoceleste Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha fatto il punto sul mercato biancoceleste ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta. STAGIONE – «Siamo solo all’inizio del campionato, quella di oggi è una partita che rispecchia due realtà vere del nostro campionato. La vittoria di Cagliari comunque ci ha dato grande spinta. Oggi vogliamo vincere per dare seguito alla classifica sapendo che giochiamo contro un’ottima squadra». mercato – «La squadra è più lunga e più larga dell’anno scorso. Per quello che ho visto è anche ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 settembre 2020)ha fatto il punto suldellaprima del match contro l’Atalanta: le parole del direttore sportivo biancoceleste Igli, direttore sportivo della, ha fatto il punto sulbiancoceleste ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Atalanta. STAGIONE – «Siamo solo all’inizio del campionato, quella di oggi è una partita che rispecchia due realtà vere del nostro campionato. La vittoria di Cagliari comunque ci ha dato grande spinta. Oggi vogliamo vincere per dare seguito alla classifica sapendo che giochiamo contro un’ottima squadra».– «La squadra è più lunga e più larga dell’anno scorso. Per quello che ho visto è anche ...

matmosciatti11 : Igli #Tare che dice: “Dopo l’arrivo di #AndreasPereira il #calciomercato della #Lazio è chiuso” fa presagire che an… - IoNascoQui : Lazio – Atalanta, Tare nel prepartita: “Veniamo dalla vittoria di Cagliari che ci dà una grande spinta per il prose… - LALAZIOMIA : Lazio-Atalanta, Tare: “Credo che la squadra sia più forte rispetto allo scorso anno. Con Pereira mercato chiuso”… - Diegossl1 : @Enrico1306 @RicCaponetti E in tutto questo tare dichiara che il mercato con pereira (i due pereira) è chiuso...la… - Noibiancocelest : Lazio-Atalanta, Tare: “Cercheremo di vincere per dare continuità. Mercato? Con l’arrivo di Pereira…” -