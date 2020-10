Indagine Kaspersky: investimenti IT per il 2020, le spese per la sicurezza informatica rimangono una priorità nonostante i tagli al budget IT complessivo (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Milano, 30 settembre 2020) - Secondo il nuovo report di Kaspersky "Investment adjustment: aligning IT budgets with changing security priorities", la sicurezza informatica rimane uno degli investimenti prioritari per le aziende: per quanto riguarda le PMI, nel 2020 è stata rilevata una crescita del 26% rispetto al 23% del 2019 mentre per le enterprise si è passati dal 26% degli investimenti in sicurezza nel 2019 al 29% nel 2020. Il 71% delle organizzazioni prevede, inoltre, che il budget destinato alla sicurezza informatica subirà una crescita ulteriore nei prossimi tre anni. L'aumento degli investimenti in ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 30 settembre 2020) (Milano, 30 settembre) - Secondo il nuovo report di"Investment adjustment: aligning ITs with changing security priorities", larimane uno degliprioritari per le aziende: per quanto riguarda le PMI, nelè stata rilevata una crescita del 26% rispetto al 23% del 2019 mentre per le enterprise si è passati dal 26% degliinnel 2019 al 29% nel. Il 71% delle organizzazioni prevede, inoltre, che ildestinato allasubirà una crescita ulteriore nei prossimi tre anni. L'aumento degliin ...

ROMA - False identità on line. E' il cosiddetto Catfishing, il 'pescare' ossia l'uso di immagini e informazioni spesso prese dagli account di social media ...

Adolescenti e catfishing, come non cadere in trappola

E se ne sa ancora molto poco. Kaspersky, all’indomani del back to school, ha realizzato un’indagine sul Catfishing, condotta insieme al Giffoni Innovation Hub, per sensibilizzare i ragazzi e i loro ...

ROMA - False identità on line. E' il cosiddetto Catfishing, il 'pescare' ossia l'uso di immagini e informazioni spesso prese dagli account di social media. E se ne sa ancora molto poco. Kaspersky, all'indomani del back to school, ha realizzato un'indagine sul Catfishing, condotta insieme al Giffoni Innovation Hub, per sensibilizzare i ragazzi e i loro genitori.