Il Cotugno vicino all’esaurimento posti Covid | «C’è stata troppa irresponsabilità»

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Fatto quotidiano, a firma Vincenzo Iurillo, fa il punto in Campania sulla situazione coronavirus a livello ospedaliero. “I numeri inducono preoccupazione”, conferma il manager dell’ospedaledi Napoli, Maurizio Di Mauro. “Ma a costo di mettere i letti a castello, daremo assistenza a tutti”. Il problema è che se il trend rimane quello di quasi 300 contagi al giorno, la saturazione è vicina. Valgano a esempio i numeri del, avamposto delle malattie infettive: 40 ricoveri nell’ultima settimana al ritmo di circa 7/8 al giorno, 8di terapia intensiva tutti occupati (ma solo 4 intubati, età media in calo, circa 55 anni), 16di terapia sub-intensiva tutti occupati, circa 70 ricoveri nei repartiordinari. Su un totale di ...

Aumentano i ricoveri per il Covid 19, in alcuni ospedali i posti letto sono tutti pieni. Al Cotugno di Napoli i posti liberi si contano sulla punta delle dita: tutti pieni i 16 posti in terapia sub-in ...