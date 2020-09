Elisabetta Gregoraci: “Flavio Briatore? Quando è morta mia madre mi ha lasciata sola per andare in discoteca” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Più passano i giorni al “Grande Fratello Vip”, più Elisabetta Gregoraci si lascia andare a rivelazioni inedite sulla vita al fianco di Flavio Briatore. “Mi trascurava molto”, ha rivelato la showgirl al resto del gruppo per svelare una volta per tutte i motivi della fine della loro storia. Niente tradimenti, niente sotterfugi. “È successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male. Quando è morta mia madre, il giorno del funerale mi ha lasciato da sola per andare in discoteca. Da lì mi è scattato tutto”, sono state le sue parole, dette con un filo di voce, quasi come se non volesse far rumore. Un episodio, quello raccontato dalla Gregoraci, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 settembre 2020) Più passano i giorni al “Grande Fratello Vip”, piùsi lasciaa rivelazioni inedite sulla vita al fianco di Flavio. “Mi trascurava molto”, ha rivelato la showgirl al resto del gruppo per svelare una volta per tutte i motivi della fine della loro storia. Niente tradimenti, niente sotterfugi. “È successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male.mia, il giorno del funerale mi ha lasciato daperin discoteca. Da lì mi è scattato tutto”, sono state le sue parole, dette con un filo di voce, quasi come se non volesse far rumore. Un episodio, quello raccontato dalla, ...

