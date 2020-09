Ciclismo | Marc Hirschi conquista la Freccia Vallone

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Vittoria dialla. Il giovane elvetico ha preceduto Benoit Cosnefroy e Micahel Woods. HUY (BELGIO) – Prima vittoria in carriera dialla. Dopo essere stato uno degli assoluti protagonisti al Tour de France, l’elvetico ha riportato la Svizzera are la classica belga dopo oltre 50 anni. Un’azione da vero uomo delle classiche perche sul muro di Huy ha fatto la differenza precedendo il francese Benoit Cosnefroy e il canadese Michael Woods. Non ha preso parte alla gara, invece, il vincitore della scorsa stagione Julian Alaphilippe. Il migliore degli italiani è stato Andrea Biagioli, in 19esima posizione con 18″ di ...