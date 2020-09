Cgil-Cisl-Uil | 23mila artigiani aspettano sostegno reddito

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Roma –e Uil del Lazio esprimono in una nota “forte preoccupazione per il ritardo nell’invio delle risorse finanziare che ammontano a 375 milioni di euro, su un fabbisogno stimato a oggi di 417 milioni, da parte del Ministero del Lavoro al Fondo di solidarieta’ artigiano (Fsba). Si parla, per la Regione Lazio, di circa 25 milioni relativi a circabeneficiari”. “Dopo aver pagato con grave ritardo i mesi di febbraio, marzo e aprile- continua la nota- i lavoratori e le lavoratrici attendono di ricevere le mensilita’ di maggio, giugno e luglio.” “Due sistemi che si confrontano: da una parte lo Stato che con il decreto di agosto rifinanzia il Fondo di solidarieta’ artigiano e si incaglia nella burocrazia della Corte dei Conti e dell’Ufficio di bilancio tra ...