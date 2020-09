Benevento-Inter | ore 18 00 | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Le sceltedi Filippo Inzaghi e Antonio Conte per il recupero della 1ª giornata di Serie A tra

Inter : ?? | BENEVENTO Uno sguardo negli spogliatoi del 'Vigorito'... ?? #BeneventoInter ?? Carichi? ?????? #FORZAINTER ???? - Inter : ?? | TRASFERTA @OfficialRadja non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di un… - Inter : CONFERENZA-??-In diretta le parole di Antonio Conte alla vigilia di Benevento-Inter - aibburro : RT @Inter: ?? | BENEVENTO Uno sguardo negli spogliatoi del 'Vigorito'... ?? #BeneventoInter ?? Carichi? ?????? #FORZAINTER ???? - sportli26181512 : Benevento-Inter, le formazioni ufficiali: Glik e Caprari dal 1', Skriniar e Vidal titolari: Ecco le formazioni uffi… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Inter

La partita tra Benevento e Inter è il recupero della prima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla. Torna la Serie A TIM con un turno infrasettimanale che si prospetta ...I due nuovi acquisti partono titolari, dopo esser subentrati con la Samp. C'è Kolarov in difesa, si rivede Skriniar.