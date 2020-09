Autostrade, il governo e Atlantia ai ferri corti: si valuta la revoca - La società: 'Sarebbe un gravissimo default sistemico per tutta l'Ue' (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una riunione entro dieci giorni per decidere cosa fare: se Atlantia non cambierà posizione si procederà a revoca , in caso contrario verranno valutate le eventuali nuove condizioni. E' quanto emerge ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 settembre 2020) Una riunione entro dieci giorni per decidere cosa fare: senon cambierà posizione si procederà a, in caso contrario verrannote le eventuali nuove condizioni. E' quanto emerge ...

petergomezblog : #Autostrade, lettera del governo: “Risposta entro il 30 settembre o procediamo con la revoca” - matteosalvinimi : #Salvini: Gli Italiani hanno bisogno di un governo che si prenda la responsabilità di fare delle scelte. Pd-5S-Renz… - Azione_it : Su #Autostrade va in scena il solito balletto del Governo: su giornali e social proclami durissimi, nei fatti compr… - joao64 : RT @FerdiGiugliano: A luglio, su Autostrade, il governo non aveva concluso un bel nulla. Il resto era - ed è ancora - solo propaganda. http… - dangelo_luciana : RT @LaNotiziaTweet: Ultimatum del #Governo ad #Atlantia. Cancelleri: “Se entro venerdì non cede #Autostrade a Cassa Depositi e Prestiti gli… -