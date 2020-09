Ares Gate | lo strano silenzio di Mediaset spiegato dall’ex agente di Pamela Prati

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 30 settembre 2020) ParlaPerriciolo, exdi. E sul caso, chiarisce: “Storia troppo grande. Devono stare zitti”. Nessuna parola sul caso. D’improvviso il. Barbara D’Urso non si manifesta più e neanche in Mattino 5, nel salotto di Federica Panicucci, il caso sembra non sia mai esistito. Come mai le … L'articolo: lodidall’exdiproviene da leggilo.org.