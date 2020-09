Un libro da salvare: Il dono supremo (Di martedì 29 settembre 2020) Di Marianella Malafronte Settembre 2020, Stamattina sono uscita a fare una passeggiata, ma mentre camminavo era come se mancasse qualcosa di importante. Era come se il mio sesto senso avvertisse il presagio di una catastrofe in arrivo. Inizialmente non ci ho fatto caso, ma poi una volta arrivata a casa ho realizzato: “Tutti i libri dalla mia libreria erano scomparsi!”. Chiedendo ad amici e parenti, ho compreso che questo non era capitato solo a me, ma anche agli altri, al mondo! Inizio a piangere, pagine e pagine di storia, emozioni e avventure scomparse in un attimo! Cosa farò senza i miei adorati libri, senza quei piccoli rettangoli che al loro interno hanno un mondo infinito al quale neanche la razionalità umana ha il potere di imporre confini? Sono distrutta, la storia umana non può avere fine peggiore! Dopo mezz’ora intravedo un bagliore ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 29 settembre 2020) Di Marianella Malafronte Settembre 2020, Stamattina sono uscita a fare una passeggiata, ma mentre camminavo era come se mancasse qualcosa di importante. Era come se il mio sesto senso avvertisse il presagio di una catastrofe in arrivo. Inizialmente non ci ho fatto caso, ma poi una volta arrivata a casa ho realizzato: “Tutti i libri dalla mia libreria erano scomparsi!”. Chiedendo ad amici e parenti, ho compreso che questo non era capitato solo a me, ma anche agli altri, al mondo! Inizio a piangere, pagine e pagine di storia, emozioni e avventure scomparse in un attimo! Cosa farò senza i miei adorati libri, senza quei piccoli rettangoli che al loro interno hanno un mondo infinito al quale neanche la razionalità umana ha il potere di imporre confini? Sono distrutta, la storia umana non può avere fine peggiore! Dopo mezz’ora intravedo un bagliore ...

stefanodonno75 : Shop online Shopping on line Marketplace On line Shop Builders Negozio On line: Possiamo Salvare il Mondo Prima di… - GesAU_it : ?? ? - siufille : @lazy_ahi il mio stra-preferito e libro del cuore di quest’anno: Salvare le ossa di Jesmyn Ward ?? - EntropicBazaar : @aresbi3 Pieno, tutta la sinistra del mondo capitanata dai cinesi, che fa riti satanici e vuole instaurare il regim… - GesAU_it : ?? ? -

Ultime Notizie dalla rete : libro salvare Un libro da salvare | “Lasciatemi morire” di Piergiorgio Welby Zazoom Blog Che cos’è per me la rivoluzione ambientale

Per me la rivoluzione ambientale è un mosaico di molte cose; ci sono però delle premesse necessarie e a mio avviso quella principale è il sentimento, il ...

Massacro del Circeo: Roberto Colasanti e Letizia Lopez raccontano la notte degli orrori

In occasione del 45esimo anniversario del massacro del Circeo Fanpage.it ha intervistato Roberto Colasanti e Letizia Lopez, fratello e sorella di Donatella e Rosaria le due ragazza di 19 e 17 anni se ...

Per me la rivoluzione ambientale è un mosaico di molte cose; ci sono però delle premesse necessarie e a mio avviso quella principale è il sentimento, il ...In occasione del 45esimo anniversario del massacro del Circeo Fanpage.it ha intervistato Roberto Colasanti e Letizia Lopez, fratello e sorella di Donatella e Rosaria le due ragazza di 19 e 17 anni se ...