Serie A a rischio: 14 positivi al Genoa (Di martedì 29 settembre 2020) Nulla è immune al Coronavirus. Neanche il calcio. Il pallone è stato il primo sport di gruppo a ripartire e finora, per tutta l’estate e anche nelle prime giornate della Serie A, non c’erano stati blocchi. Ci sono stati casi, ma non tali da fermare il campione. La cosa potrebbe cambiare dopo quanto successo al Genoa: 11 calciatori e 3 membri dello staff sono risultato positivi. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 settembre 2020) Nulla è immune al Coronavirus. Neanche il calcio. Il pallone è stato il primo sport di gruppo a ripartire e finora, per tutta l’estate e anche nelle prime giornate della Serie A, non c’erano stati blocchi. Ci sono stati casi, ma non tali da fermare il campione. La cosa potrebbe cambiare dopo quanto successo al Genoa: 11 calciatori e 3 membri dello staff sono risultato positivi.

facciologianlu : RT @Gazzetta_it: Caos #Genoa, vertice in Lega per valutare il rinvio della terza giornata - sportli26181512 : Si va verso il rinvio di Genoa-Torino. Il vertice in Lega e gli scenari per la 3ª giornata: Si va verso il rinvio d… - Gazzetta_it : Caos #Genoa, vertice in Lega per valutare il rinvio della terza giornata - ippolitipaolo74 : ANSA Nuova Europa: Genoa shock, 14 positivi e la serie A torna a rischio. - NotLBogani : @HortoMuso te pensa che comunque è successo in serie a dove comunque ci son tanti controlli...pensa nelle categorie minori, rischio assurdo -

Ultime Notizie dalla rete : Serie rischio Genoa shock, 14 positivi e la serie A torna a rischio ANSA Nuova Europa Focolaio Genoa, campionato di Serie A verso la sospensione

Esplode di nuovo l'emergenza Coronavirus e si abbatte sul campionato di Serie A con il focolaio di 14 tesserati contagiati nel Genoa, e il rischio che adesso dopo la partita di domenica scorsa contro ...

Covid, l'infettivologo Bassetti: «II caso Genoa è la Waterloo dei tamponi»

Il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova interviene dopo la società ha comunicato che oltre a Mattia Perin e Lasse Schöne altri 12 tra giocatori e membri de ...

Esplode di nuovo l'emergenza Coronavirus e si abbatte sul campionato di Serie A con il focolaio di 14 tesserati contagiati nel Genoa, e il rischio che adesso dopo la partita di domenica scorsa contro ...Il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova interviene dopo la società ha comunicato che oltre a Mattia Perin e Lasse Schöne altri 12 tra giocatori e membri de ...