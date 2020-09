Per Elon Musk sul Covid si sta esagerando: 'Non c'è un alto rischio, non vaccinerò i miei figli' (Di martedì 29 settembre 2020) Il miliardario Elon Musk è, in poche parole, scocciato dal Covid-19. La malattia che ha ucciso oltre un milione di persone in tutto il mondo per il Ceo di Tesla e SpaceX altro non è che "qualcosa con ... Leggi su globalist (Di martedì 29 settembre 2020) Il miliardario;, in poche parole, scocciato dal-19. La malattia che ha ucciso oltre un milione di persone in tutto il mondo per il Ceo di Tesla e SpaceX altro non; che "qualcosa con ...

Adnkronos : #ElonMusk: 'No a vaccino #Covid, nemmeno per i miei figli' - Adnkronos : Elon Musk: 'No a vaccino Covid, nemmeno per i miei figli' - amalaFCIM87 : RT @Adnkronos: #ElonMusk: 'No a vaccino #Covid, nemmeno per i miei figli' - Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: #ElonMusk: 'No a vaccino #Covid, nemmeno per i miei figli' - Z3r0Rules : RT @francescatotolo: #ElonMusk ha rivelato che, quando sarà disponibile il #vaccino contro il #COVID19, non intende vaccinarsi e nemmeno va… -