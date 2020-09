Omicidio Vannini: domani la sentenza definitiva (Di martedì 29 settembre 2020) Il pm ha chiesto 14 anni per Antonio Ciontoli e 9 anni per la famiglia, la difesa il riconoscimento del colposo. Ci siamo: la sentenza è ormai vicina. Il 30 settembre 2020 in un’aula di Piazzale Clodio i giudici si pronunceranno su ciò che accadde la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 29 settembre 2020) Il pm ha chiesto 14 anni per Antonio Ciontoli e 9 anni per la famiglia, la difesa il riconoscimento del colposo. Ci siamo: laè ormai vicina. Il 30 settembre 2020 in un’aula di Piazzale Clodio i giudici si pronunceranno su ciò che accadde la notte tra il 17 e il 18 maggio 2015, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

GiuseppeBrandon : GIUSTIZIA GIUSTA PER MARCO ! Omicidio Vannini, i genitori di Marco a - BerterameSimona : Omicidio #Vannini, i genitori di Marco aspettano la sentenza: 'In tanti hanno lottato con noi'… - noeIiekins : domani ci sarà un altro processo per l'omicidio vannini e se non riceve almeno un ergastolo mi arrabbio - fanpage : Omicidio #Vannini, “Ci siamo resi conto negli anni che avremmo dovuto lottare per avere questa giustizia”. L'interv… - Klaudia49255814 : @QuartoGrado Un altro omicidio di cui si conoscono gli assassini ma che finirà con una sentenza ridicola come per il povero vannini. -