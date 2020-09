Myriam Catania parla di Luca Argentero: “Con lui gli anni più belli” (Di martedì 29 settembre 2020) Myriam Catania al GFVip parla della sua storia d’amore con l’ex Luca Argentero, ricordando con un sorriso gli anni trascorsi al suo fianco Molti appassionati di cinema hanno trovato interessante la presenza di Myriam Catania al Grande Fratello Vip. Figlia della regista e doppiatrice Rossella Izzo, Myriam è la doppiatrice di famose attrici Hollywoodiane tra cui Keira Knightley e Amanda Seyfried; nonchè la voce di iconici personaggi televisivi, uno su tutti Rory Gilmore. Ieri sera, con un sorriso ha parlato della sua storia d’amore con il suo ex Luca Argentero, durata per ben 12 anni. Su richiesta di Alfonso Signorini, ... Leggi su zon (Di martedì 29 settembre 2020)al GFVipdella sua storia d’amore con l’ex, ricordando con un sorriso glitrascorsi al suo fianco Molti appassionati di cinema hanno trovato interessante la presenza dial Grande Fratello Vip. Figlia della regista e doppiatrice Rossella Izzo,è la doppiatrice di famose attrici Hollywoodiane tra cui Keira Knightley e Amanda Seyfried; nonchè la voce di iconici personaggi televisivi, uno su tutti Rory Gilmore. Ieri sera, con un sorriso hato della sua storia d’amore con il suo ex, durata per ben 12. Su richiesta di Alfonso Signorini, ...

