Minori stranieri non accompagnati, sostenerli non è assistenza ma un investimento (Di martedì 29 settembre 2020) La scuola è ripartita e fra gli allievi anche una folta pattuglia di Msna, Minori stranieri Non accompagnati. Si tratta di ragazzi, minorenni o appena maggiorenni, che sono arrivati in Italia da soli. Alcuni li abbiamo visti in tivù scendere dai barconi ancora sorridenti per lo scampato pericolo e per aver completato la tappa più difficile di un viaggio della speranza che ha spesso indebitato per anni le loro famiglie. I più non li abbiamo visti proprio perché sono arrivati con percorsi meno traumatici, ma altrettanto drammatici. Alcuni sono rifugiati politici, come i ragazzi curdi che fuggono dal servizio militare per non sparare ai loro connazionali, altri profughi "economici" di ogni parte del mondo. A differenza dei maggiorenni non possono essere respinti o espulsi. Le strutture del ...

