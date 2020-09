Mafiosi, ladri e usurai con il reddito di cittadinanza (Di martedì 29 settembre 2020) Lo stop al reddito di cittadinanza dal 30 settembre 28 settembre 2020 Mafiosi, ladri e usurai che ogni mese percepivano il reddito di cittadinanza: succede anche questo. E' allarmante il quadro che ... Leggi su today (Di martedì 29 settembre 2020) Lo stop aldidal 30 settembre 28 settembre 2020che ogni mese percepivano ildi: succede anche questo. E' allarmante il quadro che ...

Ultime Notizie dalla rete : Mafiosi ladri Mafiosi, ladri e usurai con il reddito di cittadinanza Today.it Mafiosi, ladri e usurai con il reddito di cittadinanza

Due operazioni della Finanza ad Agrigento e a Pescara fanno emergere un vasto sottobosco di percettori indebiti del sussidio simbolo di questa legislatura: così non va ...

LA LEZIONE DI SCILLA. Sindaco, già sciolto per mafia rieletto dal 97,84% dei votanti

Insomma: lo scioglimento per mafia infama un’intera comunità però quando in quella comunità un problema c’è veramente, non riesce a risolverlo. Anzi, si rovescia nel suo esatto contrario dimostrando ...

