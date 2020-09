Le multe fruttano 26 milioni al bilancio del Comune

Leggi su nuovasocieta

(Di martedì 29 settembre 2020) Il Rendiconto di2019 relativo alle sanzioni per le violazioni del codice della strada porta nelle tasche deldi Torino 26di euro. Risorse che sono state destinate alla manutenzione di segnaletica, semafori e strade e alla realizzazione di interventi finalizzati a garantire maggiore sicurezza a pedoni, ciclisti e diversamente abili. Secondo le normative in materia infatti i Comuni devono riservare alla viabilità del territorio il 50 per cento della quota accolta dalle sanzioni amministrative e il 100 per cento di quelle accertate con sistemi elettronici e a distanza. Come riportato dal Rendiconto, 22e 119mila euro (il 50% dei proventi) sono stati utilizzati per la manutenzione e la gestione di impianti semaforici, per interventi a tutela degli utenti ...