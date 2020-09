Il piano per le chiusure mirate nel Lazio (Di martedì 29 settembre 2020) Il Lazio è pronto a lockdown in specifiche aree del territorio, se l'aumento dei contagi dovesse richiederlo. Parola dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato , che, parlando all'agenzia ... Leggi su today (Di martedì 29 settembre 2020) Ilè pronto a lockdown in specifiche aree del territorio, se l'aumento dei contagi dovesse richiederlo. Parola dell'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato , che, parlando all'agenzia ...

Ultime Notizie dalla rete : piano per Il piano per le chiusure mirate nel Lazio Today.it Genoa, che mazzata: quattordici positivi. La Lega Serie A intervenga

Il Genoa ritorna da Napoli con dodici nuovi positivi Covid-19 che si aggiungono ai già noti Perin e Schone. La situazione regolamentare della Serie A e Uefa ...

Calcio, i tifosi violano le norme Covid: la Cremonese chiude lo stadio per la partita con l’Arezzo

Colpa di pochi indisciplinati, precisano dalla società, e non di tutto il pubblico, per larga maggioranza rispettoso delle regole. Alcuni non hanno indossato la mascherina e non hanno mantenuto il pos ...

