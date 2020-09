Il dolore di Francesco Oppini per la morte della sua fidanzata Luana: un dramma devastante (Di martedì 29 settembre 2020) Un evento davvero drammatico quello che ha segnato la vita di Francesco Oppini. Oggi ne parla con gli occhi lucidi e con il cuore pieno d’amore ma ricominciare a vivere non è stato semplice. Aveva tutto Francesco, Luana una donna che amava e che gli aveva ridato il sorriso. “Andavo tutti i giorni al lavoro sorridendo” racconta Francesco nella casa del Grande Fratello VIP 5 e lo ribadisce anche nella diretta con Alfonso Signorini. Poi una notte che cambia tutto per sempre:un drammatico incidente e Luana perde la vita. La donna che amava se ne va, vola via. Ed è un periodo tragico quello che Francesco vive. “Un dolore troppo forte“, ha detto Francesco tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 29 settembre 2020) Un evento davverotico quello che ha segnato la vita di. Oggi ne parla con gli occhi lucidi e con il cuore pieno d’amore ma ricominciare a vivere non è stato semplice. Aveva tuttouna donna che amava e che gli aveva ridato il sorriso. “Andavo tutti i giorni al lavoro sorridendo” raccontanella casa del Grande Fratello VIP 5 e lo ribadisce anche nella diretta con Alfonso Signorini. Poi una notte che cambia tutto per sempre:untico incidente eperde la vita. La donna che amava se ne va, vola via. Ed è un periodo tragico quello chevive. “Untroppo forte“, ha dettotra ...

