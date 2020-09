Iago Falque firma e prima convocazione: le scelte di Inzaghi per l’Inter (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La firma, l’annuncio e la prima convocazione. Iago Falque si immerge subito nella sua nuova avventura al Benevento. Il galiziano figura infatti nell’elenco dei 25 calciatori convocati da Filippo Inzaghi per il recupero di campionato di domani (ore 18) contro l’Inter. Oltre ai giovani Masella e Sanogo, sono sette i giocatori esclusi dal tecnico piacentino al termine della seduta di rifinitura. Non prenderanno parte al match con i nerazzurri Antei, Volta, Basit, Kragl, Tello, Viola e Vokic. Questi, nel dettaglio, i convocati della Strega: PORTIERI: Gori, Lucarelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Barba, Tuia. CENTROCAMPISTI: Dabo, Del Pinto, Hetemaj, Improta, R. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La, l’annuncio e lasi immerge subito nella sua nuova avventura al Benevento. Il galiziano figura infatti nell’elenco dei 25 calciatori convocati da Filippoper il recupero di campionato di domani (ore 18) contro l’Inter. Oltre ai giovani Masella e Sanogo, sono sette i giocatori esclusi dal tecnico piacentino al termine della seduta di rifinitura. Non prenderanno parte al match con i nerazzurri Antei, Volta, Basit, Kragl, Tello, Viola e Vokic. Questi, nel dettaglio, i convocati della Strega: PORTIERI: Gori, Lucarelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Caldirola, Foulon, Glik, Letizia, Maggio, Pastina, Barba, Tuia. CENTROCAMPISTI: Dabo, Del Pinto, Hetemaj, Improta, R. ...

